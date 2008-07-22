Освобожденные от пиратов моряки вернулись в Украину

В Украину вернулись моряки - члены экипажа судна «Леманн Тимбер», освобожденные из плена у сомалийских пиратов.

Как передает корреспондент УНИАН, пять минут назад в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет Министерства обороны Украины Ил-62, на борту которого – четверо украинских и один российский моряк, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.

Как сообщал УНИАН, пираты Сомали 8 июля освободили в обмен на выкуп захваченный 28 мая в Аденском заливе возле побережья Сомали немецкий сухогруз “Леманн Тимбер”. Экипаж судна состоит из 15 человек. Капитан - гражданин России, в составе команды – четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии и девять граждан Мьянмы. 11 июля на судне вышла из строя одна из турбин главного двигателя и оно легло в дрейф. В районе дрейфа долгое время сохранялась штормовая погода. 15 июля сухогруз был взят на буксир и направлен в порт Салала, в Султанате Оман. В ночь на 21 июля судно „Леманн Тимбер” со всеми членами команды на борту прибыло в порт Салала.

По семейным обстоятельствам гражданин Эстонии отказался от предложенного перелета в Украину вместе с украинскими и российским моряком.