В Черновцах обвалился балкон времен Австро-Венгерской империи

В Черновцах во время реконструкции старой части города обвалился балкон.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, обрушение строительных конструкций балкона дома времен Австро-Венгерской империи на пешеходной улице Ольги Кобылянской произошло 21 июля. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, на месте, где обрушились конструкции балкона, работает комиссия в составе специалистов райсовета, Департамента ЖКХ и Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. По предварительному заключению, причина обрушения – «непригодность конструктивных элементов к эксплуатации».

Это уже третий случай в этом году обрушения балконных конструкций и карнизов на исторической пешеходной улице О.Кобылянской, которая в настоящее время находится на реконструкции к 600-летию Черновцов.