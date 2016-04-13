На Московском мосту в Киеве пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего
Сегодня ночью на Московском мосту в Киеве пьяный водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил рабочего, проводившего ремонтные работы.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, при выезде на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на работника, который проводил ремонтные работы дорожного покрытия моста.
От полученных травм уроженец Винницкой области 1987 года рождения погиб. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Читайте такжеВ Житомире суд отпустил под домашний арест водителя, сбившего насмерть ребенка на остановке
После ДТП правоохранители зафиксировали состояние алкогольного опьянения водителя Mercedes. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, он находится в изоляторе временного содержания. Впоследствии меру пресечения ему изберет суд. Автомобиль доставили на арестплощадку.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. В ходе следствия правоохранители установят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.