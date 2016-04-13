На Московском мосту в Киеве пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, при выезде на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на работника, который проводил ремонтные работы дорожного покрытия моста.

От полученных травм уроженец Винницкой области 1987 года рождения погиб. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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После ДТП правоохранители зафиксировали состояние алкогольного опьянения водителя Mercedes. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, он находится в изоляторе временного содержания. Впоследствии меру пресечения ему изберет суд. Автомобиль доставили на арестплощадку.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. В ходе следствия правоохранители установят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.