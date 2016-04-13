Полиция задержала двух киевлян, по заказу избивших адвоката (видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве.

"46-летний киевлянин занимается адвокатской деятельностью. Сфера услуг – гражданские дела по разделу имущества. Мужчина возвращался вечером домой, когда у подъезда дома на него напали двое неизвестных и начали избивать. Очевидцы происшествия сразу вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Информацию получил и старший участковый инспектор Шевченковского управления полиции, который в это время находился в своем опорном пункте. Правоохранитель бросился на улицу. Злоумышленников он задержал и вызвал на подмогу следственно-оперативную группу.

Читайте такжеВ Киеве на месте убийства бизнесмена избили съемочную группу

Нападавшими оказались 20-летний ранее судимый и 23-летний киевляне. В отделении полиции они признались, что им пообещали заплатить по 4 тысячи гривень каждому за то, что они побьют адвоката. Кто заказчик и мотивы правонарушения, правоохранители сейчас устанавливают.

Потерпевший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По его словам, в прошлом году его грабили и совершали в отношении него хулиганские действия – разбили камнями окно в его доме и бросили бутылки с "коктейлем Молотова". События должным образом зарегистрированы.

Следствие по уголовному производству по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие относительно защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины в отношении задержанных почти завершено.

В ближайшее время следственным отделом Шевченковского управления полиции в Киеве материалы будут направлены в суд для принятия законного решения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте такжеНациональная ассоциация адвокатов хочет получить статус потерпевшей стороны по делу об убийстве Грабовского