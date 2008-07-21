Тайваньцы будет судиться с Кабмином за реконструкцию Олимпийского

Компания Archasia Design Group Limited (Тайвань) требует в Окружном административном суде Киева обязать Министерство по делам семьи, молодежи и спорта возобновить с ней переговоры о реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» и обеспечить ее право на проведение этой реконструкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил менеджер компании Алекс ЧЕН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы подали в суд непосредственно на Министерство семьи, молодежи и спорта, чтобы отстоять наши права», - сказал А.ЧЕН.

По словам адвоката компании Виктора ПРОРОКА, иск был подан в суд 15 июля, а 18 июля был подан в министерство полный пакет документов, содержащий Устав компании, финансовые документы, копии лицензий и свидетельств о праве компании осуществлять реализацию подобных проектов.

«Этот иск не направлен на затягивание процесса реконструкции НСК «Олимпийский». Главная цель - защитить права Archasia Design Group», - заявил В.ПРОРОК.

По словам адвоката, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины официально ни одним юридическим документом не прекращало переговоры с компанией Archasia Design о реконструкции НСК "Олимпийский", а потому данным иском компания хочет доказать свое право на реконструкцию комплекса, а также не допустить незаконного лишения себя такого права. Кроме того, по словам В.ПРОРОКА, данный иск направлен на выяснение ситуации, поскольку при отсутствии официального отказа в получении услуг Archasia некоторые представители министерства заявляют о начале работы с немецкой компанией.

В.ПРОРОК отметил, что конкурсное жюри, которое определяло наилучший проект, не переголосовывало результаты, а, следовательно, министерство обязано вести переговоры с Archasia и подписать с ней контракт на реконструкцию НСК "Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

А.ЧЕН сообщил, что работы над проектом реконструкции не прекращены, и в целом на сегодняшний день компания потратила около 1 млн. долларов на проектирование. При этом компания передала в УЕФА доработанный проект реконструкции стадиона с целью продемонстрировать и доказать состоятельность своего проекта. По мнению А.ЧЕНА, компания способна полностью завершить реконструкцию стадиона к середине 2010 года.

Справка УНИАН. Компания Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один из мировых лидеров в области проектирования, строительства и реконструкции масштабных сооружений как общехозяйственного, так и специального (в том числе спортивного) назначения. Среди законченных проектов компании - стадионы в Тайбее и ряде китайских городов, административные и технологические офисы мировых лидеров компьютерного производства, ряд ключевых спортивных сооружений Пекинской Олимпиады-2008, масштабные офисно-торговые комплексы во Владивостоке, Пекине и др.