Порошенко поручил создать оргкомитет по празднованию Дня памяти и примирения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий указ президент подписал сегодня.

К работе комитета правительство должно привлечь представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности и утвердить соответствующий План мероприятий, говорится в документе.

Указом определен также ряд поручений органам исполнительной власти по проведению торжеств по случаю указанных памятных дат и информационно-просветительских и патриотически-воспитательных мероприятий.

Читайте такжеКабмин выплатит ветеранам Второй мировой войны по 3 тысячи гривен

Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения на должном уровне сотрудничества представителей местных органов исполнительной власти со средствами массовой информации по освещению актуальных вопросов жизни граждан старшего поколения, консолидации общества вокруг национальной памяти о жертвенности украинского народа в период Второй мировой войны, его весомом вкладе в победу над нацизмом.

Областным, Киевской городской государственным администрациям также поручено предпринять в установленном порядке необходимые меры по обеспечению социально-бытовых потребностей, оказанию медицинской помощи и материальной поддержки ветеранам войны, в первую очередь - участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертвам нацистских преследований, семьям погибших (умерших) воинов, детям войны.

Как сообщал УНИАН, Украина 8 мая вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения. Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак, как и во многих странах Европы.