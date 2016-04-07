В Херсоне на взятке в 225 тысяч долларов задержан руководитель строительного общества

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Херсонской области получили информацию о вымогательстве директором строительной компании неправомерной выгоды от председателя жилищно-строительного кооператива.

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«При условии получения денежных средств руководитель компании обещал прекратить препятствовать деятельности указанного кооператива и надлежащим образом выполнять условия договора», - отмечают в полиции.

По материалам УЗЭ открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица, юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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В полиции отмечают, что задержание происходило на одной из улиц Херсона. У задержанного изъяли 225 тысяч долларов США. При этом сообщают, что руководителю ООО грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.