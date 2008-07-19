СНБО должен вмешаться в ситуацию на Днестровской ГАЭС – экс-министр

Экс-министр топлива и энергетики Украины Алексей ШЕБЕРСТОВ призывает рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины стратегию реализации инвестпроектов в энергетике, в том числе на Днестровской ГАЭС. Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели».

«Это позволит прекратить спекуляции, связанные с энергетической безопасностью страны в электроэнергетике раз и навсегда. Также на этом заседании должна быть оценена роль НАК «Энергетическая компания Украины» в сопровождении инвестиционных процессов на объектах, которые находятся в ее сфере управления», – отметил А.ШЕБЕРСТОВ.

В качестве примера А.ШЕБЕРСТОВ приводит ситуацию на строящейся Днестровской ГАЭС (г. Новоднестровск, Черновицкая область), руководители которой «в лучших традициях советского времени пытаются отрапортовать о завершении работ к намеченному сроку (в данном случае к 31 декабря 2008 года) и идут для этого на различные ухищрения. В частности, объявили о том, что до конца года первый агрегат будет запущен, но в режиме «синхронного компенсатора».

«С учетом практической бесполезности и техногенной угрозы выполнения намеченного ввода первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС в режиме синхронного компенсатора, целесообразным является качественная подготовка ввода первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС в проектных режимах (генераторном и насосном) в 2009 году, тем более что существующая потребность ОЭС Украины касается как раз этих режимов работы ГАЭС, а их ввод, будет в любом случае обеспечен только в конце 2009 года», – считает экс-министр.

Он также сообщил, что календарный график строительства Днестровской ГАЭС не выполняется по большинству пунктов. «По шахте гидроагрегата №1, шихтовке ротора генератора, сборке турбины – отставание от графика составляет 1,5-2 месяца. По генератору-двигателю недопоставлены около 50% сегментов статора (находятся на заводе). Отставание – порядка трех месяцев. Наконец системы управления должны быть поставлены до 30.06.2008 г. На текущий момент только объявлен тендер на поставку регулятора скорости. Отсутствуют система возбуждения и система пуска, которые не поставлены заводом "Электротяжмаш". Причем, по предварительной информации, поставка системы возбуждения ожидается только в первом полугодии 2009 года в соответствии с договором "Электротяжмаш" с компанией «Альстом». Здесь – самое плохое положение, отставание может составить до года», – отметил А.ШЕБЕРСТОВ.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС с 1985 года строится в Черновицкой области на р. Днестр. Заказчиком строительства в настоящее время является ОАО «Укргидроэнерго». Проект станции предусматривает установку семи идентичных гидроагрегатов. Ввод в эксплуатацию первого из них запланирован на 2008 год.

Стоимость работ по завершению строительства первой очереди Днестровской ГАЭС (в составе трех гидроагрегатов, общей установленной мощностью в генераторном режиме 972 МВт, в насосном - 1263 МВт) на 1 января 2008 года оценивалась в 2,7 млрд.грн.