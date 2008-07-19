Киевская прокуратура проверила жэки и нашла 4 миллиона

Прокуратура Киева во время проверок жилищно-коммунальных предприятий города на предмет законности выделения из госбюджета местным бюджетам субвенций на предоставление льгот и жилищных субсидий населению выявила ряд нарушений. В результате в бюджет города возвращено свыше 4 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, по окончании расчетного отопительного периода 2006-2007 лет не все организации осуществили пересчет сумм льгот по фактическому потреблению услуг центрального отопления и горячего водоснабжения. Лишь после вмешательства прокуратуры города Киева жилищно-эксплуатационные организации перечислили средства в бюджет или же учли их в следующий отопительный период. На основании установленных нарушений к ответственности привлечены 26 человек, говорится в сообщении.

В частности, прокуратура столицы внесла предписание одному из жилищно-коммунальных предприятий, которым на протяжении двух лет не перечислялись возмещения сумм льгот и субсидий. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования в бюджет возвращено свыше 2 млн. грн., сообщила пресс-служба.