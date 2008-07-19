Ученые: громкая музыка заставляет больше пить

Посетители баров под громкую музыку пьют больше и быстрее, передает Reuters со ссылкой на исследование французских ученых, опубликованное в журнале "Алкоголизм: клиническое и экспериментальное исследование".

Исследователи из университета Южной Британии во Франции в течение трех суббот посещали два бара, где они наблюдали за сорока мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, употребляющими пиво, причем все они даже не подозревали о "слежке".

Ученые выяснили, что увеличение громкости музыки опустошает бокалы на три минуты раньше. Если при среднем звуке мужчины выпивали пиво за 14.51 минут, то при громкой музыке время сокращалось до 11.45, а количество порций увеличивалось с 2.6 до 3.4.

Исследователи считают, что повышенное употребление спиртного при громкой музыке может быть вызвано тем, что в этом случае поддерживать разговор очень трудно, поэтому людям ничего не остается, кроме как пить.

Французские исследователи признают, что пока не следует делать общего вывода из полученных данных, т.к. их эксперимент не обладал широким охватом, и полученные данные могут быть нехарактерны для других баров.

РБК