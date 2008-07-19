Ядовитые медузы атакуют курорты Франции, Испании, Италии и Черногории

На средиземноморских курортах Испании, Франции, Италии и Черногории установилась необычайно жаркая погода, однако туристам приходится отказываться от купания в море по причине нашествия ядовитых медуз.

Как сообщают Вести.Ru, во Франции от вторжения медуз пострадало уже более 500 человек. Огромное скопление розово-сиреневых жалящих медуз наблюдается в море у пляжей Ниццы, Канн и Антиба. Приехавшим отдыхать на Ривьеру туристам настоятельно рекомендуют не заходить в море, так как случайное прикосновение с медузами может вызвать сильные ожоги или даже полный паралич.

Власти французских курортов предпринимают необходимые меры для того, чтобы очистить прибрежную воду от медуз. Пляжи ограждают плавучими заграждениями.

Между тем, у берегов Испании появился еще один вид ядовитых медуз, называемый "португальской каравеллой". В провинции Малага (юг Испании) ожоги от медуз получили уже более тысячи человек.

А на севере Испании у пляжей Кантабрии замечены медузы красноватого цвета с длиной щупалец в несколько метров. Вторжение медуз пытаются остановить при помощи специально зафрахтованных рыболовных суден, которым поручено выловить и уничтожить этих морских обитателей.

Как отмечают ученые, раньше медузы появлялись у побережья Средиземного моря раз в 4-10 лет, в зависимости от местности, а теперь их видят там каждый год. Вероятнее всего, причиной активного размножения медуз стало общее потепление климата и чрезмерный отлов рыбы.