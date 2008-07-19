В Киеве умер военный разведчик генерал-майор Черных

В Киеве на 87-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Митрофан Ефимович Черных, который прослужил в военной разведке свыше 60 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, всю свою жизнь М.Черных посвятил благородному делу защиты Отечества, работая в системе военной разведки бывшего Советского Союза, а затем и независимой Украины. “Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал работать доцентом кафедры разведки Национальной академии обороны Украины, передавая свой опыт молодому поколению защитников Украины”, - отметили в пресс-службе.

Личный состав ГУР МО и ветераны разведки выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью генерал-майора в отставке М.Черныха.

Справка УНИАН. Генерал-майор в отставке М.Черных родился 7 сентября 1921 года в селе Чулок Бутурлинского района Воронежской области. По окончанию десятилетки учился в техникуме советской торговли. В июне 1941 года окончил Орловское пулеметно-артиллерийское пограничное училище. В июле 1945 года 24-летний майор М.Черных был направлен в разведывательную школу (разведывательный факультет Военной академии имени Фрунзе). С 1948 года учился в Военной академии Советской Армии.

М.Черных провел почти 3 года в тюрьме для особо опасных преступников в городе Мешхед, на востоке Ирана, после обвинения в шпионаже.

Награжден многими орденами и медалями Украины и бывшего СССР.