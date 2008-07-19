Карпачева собирается лететь в Оман, чтобы встретить "Леманн Тимбер"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА вместе со специальной рабочей группой в составе врачей, представителей Центра медицины катастроф, дипломатов и юристов по международному морскому праву планирует чартерным рейсом отбыть в Оман для встречи украинских моряков судна "Леманн Тимбер".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сообщении отмечается, что сегодня во время очередного сеанса телефонной связи Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ с капитаном судна "Леманн Тимбер" Валентином БАРТАШЕВЫМ удалось уточнить ситуацию, связанную с буксировкой судна в Индийском океане мимо Аравийского полуострова к берегам Омана, в порт города Салала. “Зона восьмибального шторма уже позади. Высота волны упала до двух метров. "Леманн Тимбер" и буксир "Дюбай Мун", тянущий его, идут со скоростью до трех узлов, чтобы не оборвался трос, как это четыре разы происходило 15 июля, когда началась долгожданная швартовка в открытом океане этих двух судов”, - говорится в сообщении.

По информации, полученной Омбудсманом Украины, в городе Салала уже находится переменный экипаж судна. Чтобы ускорить швартовку в порту, будут задействованы два буксира.

"Леманн Тимбер" и "Дюбай Мун" должны ориентировочно прибыть к оманскому берегу в ночь с 20 на 21 июля.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего оно направилось в портовый город Салалу (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

15 июля утром к судну прибыл буксир, и после стыковки оба судна направились в Салалу.