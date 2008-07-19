360 украинцев в прошлом году заработали больше 10 миллионов

В течение января-мая этого года в Украине 525,6 тыс. граждан задекларировали 30,2 млрд. грн. доходов за 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ во время брифинга, на котором были оглашены итоги декларационной кампании за прошлый год.

По словам С. ЛЕКАРЯ, сумма задекларированных доходов за прошлый год, по сравнению с 2006 годом, увеличилась на 30%.

Он также отметил, что 7 тысяч 444 украинских миллионера зарегистрировали свои доходы за 2007 г., что на 24% больше, чем в 2006 г.

«Граждан, доходы которых (в 2007 г. - УНИАН) составили более 1 млрд. грн., в Украине нет, то есть, они не отобразили соответствующие доходы», - сообщил С.ЛЕКАРЬ.

Количество граждан, которые заработали за прошлый год более 10 млн. грн., составило около 360 человек.