Полуголодный экипаж „Леманн Тимбер” отказался от продовольствия

„Леманн Тимбер” продолжают буксировать в порт Салала (Султанат Оман).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную Департаментом консульской службы МИД в телефонном режиме от капитана “Леманн Тимбер” Валентина БАРТАШОВА.

По состоянию на первую половину дня 19 июля судно продолжают буксировать в порт Салала.

В данное время буксир „Дубай Мун” и „Леманн Тимбер” движутся вдоль оманского побережья на расстоянии 140 морских миль от порта назначения.

По словам капитана, несмотря на недостаточное количество продуктов питания, экипаж чувствует себя удовлетворительно и даже отказался от предложения буксира сделать остановку на 5–6 часов для передачи на борт „Леманн Тимбер” продовольствия.

Погодные условия в районе передвижения судов остаются относительно стабильными.

Дело продолжает находиться на особом контроле в посольстве Украины в Великобритании, Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, посольстве Украины в Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находилось 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего оно направилось в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

15 июля утром к судну прибыл буксир, и после стыковки оба судна направились в порт Салала.