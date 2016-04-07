УИНП заявляет, что силовые структуры должны передать ему архивы КГБ до 21 мая 2017 года
Начальник управления институционального развития политики национальной памяти Украинского института национальной памяти Игорь Кулик заявляет, что силовые структуры Украины должны передать до 21 мая 2017 года Институту национальной памяти архивы советских спецслужб.
Как информирует Центр исследований освободительного движения, согласно закону «О доступе к архивам репрессивных органов тоталитарного коммунистического режима 1917-1991 годов» в Украине продолжается процесс передачи архивов советских спецслужб из ведомств Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других силовых и оборонных структур гражданскому архиву Украинского института национальной памяти. После передачи историки их обработают и выложат в открытый доступ в интернете.
«Сейчас украинские силовые и оборонные структуры проводят ревизию своих архивов, чтобы выявить, какие именно документы репрессивных органов СССР 1917-1991 годов у них есть. Передать архивы Институту национальной памяти им нужно до 21 мая следующего года. Параллельно мы занимаемся созданием и обеспечением всем необходимым нового Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти», - сказал Кулик.
В Украине готовятся опубликовать онлайн документы коммунистических спецслужб на примере Чехии, которая публикует онлайн 300 тысяч таких документов.
В сообщении отмечается, что в настоящее время Украина проводит ревизию своих архивов КГБ для создания, наподобие Чехии, единого открытого архива - Архива национальной памяти.
Читайте такжеВ России отказались рассекретить архивы КГБ
При этом отмечается, что уже почти год, с начала действия «декоммунизационных законов», в Украине все документы репрессивных органов советских спецслужб доступны в архивах любому бесплатно.
В Центре исследований освободительного движения обратили внимание на то, что в Украине уже функционирует волонтерский электронный архив освободительного движения avr.org.ua, который содержит более 20 тысяч электронных копий документов по истории украинского освободительного движения XX века и материалов КГБ.
Между Архивом Службы безопасности Украины и чешскими партнерами - Архивом служб госбезопасности и Институтом исследования тоталитарных режимов - продолжается активное сотрудничество. В частности, запланирована подготовка и издание сборников документов «Чешская операция и ее последствия (по документам НКВД УССР 1937-1941 годов)» и «ОУН и УПА в документах спецслужб Чехословакии (1944-1959 годов)».
Также между Украиной и Чехией происходит обмен электронными копиями документов: чешская сторона передает документы о противодействии чехословацких спецслужб деятельности Организации украинских националистов, а украинская сторона - материалы архивных уголовных дел на репрессированных советским тоталитарным режимом жителей бывшей Чехословакии.
Читайте такжеВ Риге во дворе здания бывшего КГБ появилась распятая статуя Путина (фото)