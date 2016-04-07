УИНП заявляет, что силовые структуры должны передать ему архивы КГБ до 21 мая 2017 года

Как информирует Центр исследований освободительного движения, согласно закону «О доступе к архивам репрессивных органов тоталитарного коммунистического режима 1917-1991 годов» в Украине продолжается процесс передачи архивов советских спецслужб из ведомств Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и других силовых и оборонных структур гражданскому архиву Украинского института национальной памяти. После передачи историки их обработают и выложат в открытый доступ в интернете.

«Сейчас украинские силовые и оборонные структуры проводят ревизию своих архивов, чтобы выявить, какие именно документы репрессивных органов СССР 1917-1991 годов у них есть. Передать архивы Институту национальной памяти им нужно до 21 мая следующего года. Параллельно мы занимаемся созданием и обеспечением всем необходимым нового Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти», - сказал Кулик.

В Украине готовятся опубликовать онлайн документы коммунистических спецслужб на примере Чехии, которая публикует онлайн 300 тысяч таких документов.

В сообщении отмечается, что в настоящее время Украина проводит ревизию своих архивов КГБ для создания, наподобие Чехии, единого открытого архива - Архива национальной памяти.

Читайте такжеВ России отказались рассекретить архивы КГБ

При этом отмечается, что уже почти год, с начала действия «декоммунизационных законов», в Украине все документы репрессивных органов советских спецслужб доступны в архивах любому бесплатно.

В Центре исследований освободительного движения обратили внимание на то, что в Украине уже функционирует волонтерский электронный архив освободительного движения avr.org.ua, который содержит более 20 тысяч электронных копий документов по истории украинского освободительного движения XX века и материалов КГБ.

Между Архивом Службы безопасности Украины и чешскими партнерами - Архивом служб госбезопасности и Институтом исследования тоталитарных режимов - продолжается активное сотрудничество. В частности, запланирована подготовка и издание сборников документов «Чешская операция и ее последствия (по документам НКВД УССР 1937-1941 годов)» и «ОУН и УПА в документах спецслужб Чехословакии (1944-1959 годов)».

Также между Украиной и Чехией происходит обмен электронными копиями документов: чешская сторона передает документы о противодействии чехословацких спецслужб деятельности Организации украинских националистов, а украинская сторона - материалы архивных уголовных дел на репрессированных советским тоталитарным режимом жителей бывшей Чехословакии.

Читайте такжеВ Риге во дворе здания бывшего КГБ появилась распятая статуя Путина (фото)