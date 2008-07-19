На Софийской площади - Божественная литургия

Сегодня на Софийской площади столицы проходит Божественная литургия по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.

Возглавляет богослужение Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

В Божественной литургии принимают участие 30 архиепископов и более ста священников Киевского патриархата.

Как сообщил журналистам епископ Евстратий, Киевский патриархат не считает 1020-летие крещения Киевской Руси юбилеем, но празднует эту дату, чтобы исправить несправедливость 20-летней давности, когда основные мероприятия 1000-летнего юбилея проходили в Москве. “Мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем праздник туда, где он родился”, - отметил епископ Евстратий.

После Божественной литургии начнется крестный ход к памятнику Святому Равноапостольному князю Владимиру.

Главные мероприятия празднования 1020-летия крещения Киевской Руси на государственном уровне будут проходить с 25 по 27 июля с.г.