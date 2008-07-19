На предоление коррупции в Украине нужно два года

Министерство юстиции подготовило новую редакцию Плана мер по реализации Концепции преодоления коррупции в Украине “На пути к добропорядочности” на период до 2010 года”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проект документа размещен на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) для предоставления предложений и замечаний общественности.

Изменения предлагаются в связи с необходимостью приведения Плана мер в соответствие с рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (ГРЕКО), а также для согласования сроков их выполнения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день одной из главных причин неэффективного выполнения Плана мер по реализации Концепции преодоления коррупции в Украине „На пути к добропорядочности” является отсутствие механизма координации органов, привлеченных к его выполнению.

Такую же проблему видит и Группа государств Совета Европы против коррупции, которая рекомендовала нашему государству создать орган, который будет осуществлять надзор за реализацией национальной антикоррупционной стратегии и соответствующих планов действий, а также будет разрабатывать новые стратегию и меры борьбы против коррупции.

Как сообщалось, постановлением Кабинета министров Украины “Некоторые вопросы реализации государственной антикоррупционной политики” (от 4 июня 2008 года № 532) введена должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Однако, обращают внимание в Минюсте, остается актуальной необходимость очертить роль Уполномоченного в формировании и обеспечении реализации государственной антикоррупционной политики. В частности, именно в сферу его полномочий должно входить выполнение или участие в выполнении не менее половины мер, ведь именно Правительственный уполномоченный должен быть центральной фигурой в разработке законодательства, анализе состояния дел и подготовке предложений по реагированию на ситуацию, сотрудничестве с общественностью, формировании антикоррупционного мировоззрения граждан и т.п.