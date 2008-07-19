Украине нужен День памяти затопленных сел

Горсовет Светловодска (Кировоградская обл.) принял решение обратится к Кировоградскому, Полтавскому, Черкасскому областным советам и Верховной Раде с просьбой утвердить 4 октября как День переселения из зоны затопления Кременчугской ГЭС.

Об этом УНИАН сообщил представитель горисполкома.

По его словам, в 2009 году исполняется 50 лет с момента затопления водами Кременчугского водохранилища достаточно большой территории Кировоградской, Полтавской, Черкасской областей (старое русло Днепра было перекрыто в 1959 году).

«Тогда была построена ГЭС и новообразованное водохранилище затопило множество сел. 4 октября должно стать и Днем памяти Новогеоргиевска, который был затоплен», - отметил представитель горисполкома. Он сообщил, что власти города планируют «положить начало акции сбора свидетельств участников переселения из зоны затопления, создать страницу «Новогеоргиевск» на сайте городского совета и межрегиональный историко-этнографический музей территории, затопленной водами Кременчугского водохранилища на базе Центра военно-патриотического воспитания». По его словам, «есть намерение установить памятник, посвященный этому неоднозначному событию, которое большинство все же воспринимают как трагическое».

Подготовка к 50-летию этого события будет проходить на протяжении августа 2008 – сентября 2009 года.