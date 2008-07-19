Крупнейший банк США объявил о миллиардных убытках

Крупнейший в США банк Citigroup во втором квартале 2008 года понес убытки в размере 2,5 миллиарда долларов, сообщает Reuters. При этом операционные убытки банка составили 2,22 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года Citigroup получил прибыль в размере 6,23 миллиарда долларов.

Доходы банка за отчетный период снизились на 29 процентов до 18,65 миллиарда долларов. Для сравнения, во втором квартале 2007 года доход Citigroup составлял 26,33 миллиарда долларов. Причиной убытков в финансовой организации называют списания, связанные с ипотечным кризисом, объем которых за последние три месяца составил 7,2 миллиарда долларов.

Ранее стало известно о том, что Ctitgroup продал все свои подразделения в Германии, стараясь компенсировать убытки, вызванные ипотечным кризисом. За последние три квартала убытки Citigroup составили 17,4 миллиарда долларов, а объем списаний - более 58 миллиардов долларов. Покупателем немецких активов стал французский банк Credit Mutuel. Сумма сделки составила 4,9 миллиарда евро (7,7 миллиарда долларов).

Чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса, банк различными способами пытается привлечь дополнительную ликвидность. В частности, Citigroup в конце июня и начале августа объявил о закрытии большинства своих подразделений в Японии, связанных с потребительским кредитованием. Кроме того, банк уволил девять тысяч сотрудников и планирует сократить число рабочих мест еще на 6,5 тысячи.

Лента.ру