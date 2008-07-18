Завершился эксперимент по подготовке офицеров-психологов

В Военном институте Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко состоялся первый выпуск офицеров тактического уровня по специальности “Психология”, подготовленных в рамках эксперимента по схеме “бакалавр + 1 год курсант”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны.

Как отмечают в военном ведомстве, таким образом на базе Военного института КНУ успешно завершился соответствующий эксперимент, который по решению министра обороны проводился в течение 2007-2008 лет.

Участие в эксперименте приняли выпускники гражданских высших учебных заведений, которые получили образовательно-квалификационный уровень “бакалавр” по направлению подготовки “Психология”, и не проходили обучения по программе подготовки офицеров запаса.

В Минобороны сообщили, что образовательно-профессиональная программа подготовки будущих офицеров-психологов со сроком обучения 1 год предусматривает общую военную подготовку до 3-х месяцев, которая является аналогом первичной военно-профессиональной подготовки курсантов, и военно-профессиональное обучение по специализации “Военная психология и воспитательная работа в подразделениях войск (сил)”. Кроме того, участники эксперимента прошли месячную воинскую стажировку в должностях по первичному назначению.

“Все офицеры-психологи продолжат службу в Вооруженных силах Украины”, - сообщили в военном ведомстве.