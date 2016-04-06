В Киеве посреди улицы застрелили бизнесмена

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, сегодня в 14:15 в дежурную часть поступило сообщение об огнестрельном ранении человека возле одного из отелей на бульваре Дружбы Народов.

Предварительно установлено, что 45-летний частный предприниматель на собственном автомобиле выезжал с паркинга отеля. В это время к внедорожнику подбежал неизвестный и совершил несколько выстрелов в направлении водителя. От полученных огнестрельных ранений в область груди мужчина скончался на месте происшествия.

В столице введен оперативный план по розыску подозреваемого в убийстве.

На месте происшествия работают руководство и следственно-оперативная группа киевской полиции. Выясняются все обстоятельства и мотивы совершенного.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.