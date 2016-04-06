Завтра синоптики обещают украинцам теплый дождливый день: температура достигнет +25°

7 апреля, на Благовещение, в Украине атмосферный фронт обусловит периодические дожди. Кратковременные дожди с грозами будут иметь локальный характер. Осадки будут чередоваться с солнечной погодой, пишет Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем ​​14-22, местами 22-25 градусов тепла.

В западной части возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​18-23 градуса тепла.

В северных областях ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​18-23 градуса тепла.

Читайте такжеТеплая зима: в Киеве метеорологи зафиксировали 31 температурный рекорд

В центральной части - местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В восточных областях существенные осадки маловероятны, только днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла.

В южной части преимущественно без осадков, лишь местами небольшой грозовой дождь. Температура воздуха ночью 6-12 тепла, днем ​​20-25, на побережье морей 12-17 градусов тепла.

В Киеве 7 апреля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла, днем ​​20-23 градуса тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 5-10 м/с.