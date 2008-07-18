Медведько "похвастал": за полгода выгнали 7 прокуроров и следователей

С начала года за совершение безответственных поступков были освобождены от занимаемых должностей семь прокуроров и следователей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, он выразил обеспокоенность состоянием профилактически-воспитательной работы в прокурорских коллективах и увеличением проявлений безответственности и пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения среди подчиненных.

«На протяжении полугодия в отношении работников прокуратуры возбуждено девять уголовных дел, из них три – по фактам взяточничества. За совершение недостойных поступков уволены семь прокуроров и следователей», - подытожил А.МЕДВЕДЬКО.