Медведько "похвастал": за полгода выгнали 7 прокуроров и следователей
13:09, 18 июля 2008Общество
873 0
Говорит, за безответственные поступки...
|Александр МЕДВЕДЬКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, он выразил обеспокоенность состоянием профилактически-воспитательной работы в прокурорских коллективах и увеличением проявлений безответственности и пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения среди подчиненных.
«На протяжении полугодия в отношении работников прокуратуры возбуждено девять уголовных дел, из них три – по фактам взяточничества. За совершение недостойных поступков уволены семь прокуроров и следователей», - подытожил А.МЕДВЕДЬКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter