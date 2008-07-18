В Чернигове горела крыша горсовета

В Чернигове вчера вечером горела крыша городского совета.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью горсовета, около 22 часов дежурный горсовета выявил задымление второго этажа помещения. Он вызывал пожарников и руководство городского совета. Одновременно в пожарную часть звонили по телефону и жители города, которые отдыхали в сквере напротив горсовета и заметили дым.

Заместитель городского председателя Станислав ВИХРОВ уточнил, что примерно за полчаса 2 бригады пожарных ликвидировали возгорание.

Руководство городского совета исключает возможность поджога. Причину возгорания деревянных балок связывают с проведением днем внешних электросварочных работ на пожарной лестнице. "Окалина попала на дерево, началось тление, а затем возгорание", - сказал С.ВИХРОВ.

Кроме того, он добавил, что, к счастью, распространению пожара помешало покрытие деревянных балок крыши антипожарной смесью, что было сделано за месяц перед этим.

Кабинеты работников городского совета не пострадали.

Пожарные квалифицируют пожар как безущербный.