В Чернигове горела крыша горсовета

10:01, 18 июля 2008
Общество
810 0

Огонь тушили 2 бригады пожарных

В Чернигове вчера вечером горела крыша городского совета.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью горсовета, около 22 часов дежурный горсовета выявил задымление второго этажа помещения. Он вызывал пожарников и руководство городского совета. Одновременно в пожарную часть звонили по телефону и жители города, которые отдыхали в сквере напротив горсовета и заметили дым.

Заместитель городского председателя Станислав ВИХРОВ уточнил, что примерно за полчаса 2 бригады пожарных ликвидировали возгорание.

Руководство городского совета исключает возможность поджога. Причину возгорания деревянных балок связывают с проведением днем внешних электросварочных работ на пожарной лестнице. "Окалина попала на дерево, началось тление, а затем возгорание", - сказал С.ВИХРОВ.

Кроме того, он добавил, что, к счастью, распространению пожара помешало покрытие деревянных балок крыши антипожарной смесью, что было сделано за месяц перед этим.

Кабинеты работников городского совета не пострадали.

Пожарные квалифицируют пожар как безущербный.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter