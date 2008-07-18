Луценко торжественно откроет "перевалочный пункт" для нелегалов

В пятницу, 18 июля, в пгт Розсудив (Черниговская область) Министерство внутренних дел Украины в партнерстве с Европейской Комиссией торжественно откроют пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины. Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

Как отметили в Представительстве, в рамках сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом все партнеры помогают в предоставлении необходимой инфраструктуры и соблюдении процедур, основанных на уважении к правам человека, для потребностей мигрантов, таким образом обеспечивая выполнение Соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии.

С целью повышения стандартов пребывания нелегальных мигрантов на территории Украины бывший военный городок был оборудован мебелью, компьютерной техникой и специальным оборудованием на общую сумму около 300 тыс. евро. Для сотрудников МВД Украины, которые работают в этом заведении, была проведена интенсивная учеба по вопросам защиты прав мигрантов в соответствии со стандартами ЕС. Все эти мероприятия являются частью проекта ЕС «Усиление потенциала управления миграцией в Украине (фаза I и II)», во исполнению которого Европейская Комиссия предоставила приблизительно 7 млн. 200 тыс. евро.

ЕС оказывает поддержку правоохранительным органам Украины, помогая устремлениям Украины соответствовать лучшим стандартам ЕС по вопросам прав и привилегий мигрантов, которые оказались в трудном положении из-за расовой, религиозной принадлежности, политических взглядов, цвета или этнического происхождения, национального или социального происхождения, пола, сексуальной ориентации, физических или умственных изъянов.

В церемонии, в частности, примут участие: министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, председатель Представительства Европейской Комиссии в Украине посол Иен БОУГ, глава Черниговской областной государственной администрации Владимир ХОМЕНКО, в. и. о. председателя Представительства Международной организации по миграции в Украине Джеймс ДЕЗНИ.