Что нужно журналисту, чтобы получить шенгенскую визу?

В Министерстве иностранных дел опровергают информацию относительно осложнения этим ведомством условий оформления виз для въезда в государства-члены ЕС гражданам Украины, которые являются журналистами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря МИД Украины Василия КИРИЛИЧА относительно оформления виз гражданам Украины, осуществляющим журналистскую деятельность.

В.КИРИЛИЧ отметил, что в соответствии со ст.ст. 4-6 Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз, журналисты являются категорией граждан Украины, имеющими право на бесплатное получение многократных виз сроком действия до пяти лет для въезда в страны-члены ЕС. Для этого журналисту необходимо засвидетельствовать свой профессиональный статус, подав в консульское учреждение дипломатического представительства соответствующего государства-члена ЕС подтверждение цели своей поездки. В частности, должен быть подан документ, выданный профессиональной организацией, удостоверяющий, что соответствующее лицо является квалифицированным журналистом, и документ, выданный работодателем журналиста, подтверждающий, что целью путешествия является именно выполнение его профессиональных обязанностей.

В министерстве отмечают, что перечень профессиональных организаций, которые оформляют документы, подтверждающие статус журналиста, был предоставлен МИД Государственным комитетом Украины по вопросам телевидения и радиовещания и утвержден во время первого заседания Совместного комитета экспертов по реализации Соглашения об упрощении оформления виз.

На сегодня Методическими рекомендациями по имплементации Соглашения такое право предоставлено Национальному союзу журналистов Украины, Независимому медиа-профсоюзу Украины, Киевскому независимому медиа-профсоюзу, Академии украинской прессы и Институту развития региональной прессы.

В то же время, отметил В.КИРИЛИЧ, Национальный союз журналистов Украины оформляет упомянутые письма-подтверждения не только членам союза, но и журналистам, работающим в других профессиональных изданиях, при условии предоставления ими соответствующего подтверждения.

По его словам, министерством ведется постоянная работа по мониторингу надлежащей имплементации Соглашения, нарушения ее положений дипломатическими учреждениями стран-членов ЕС фиксируются и выносятся на рассмотрение Совместного комитета во время его заседания, а также рассматриваются на двустороннем уровне с соответствующим государством-членом ЕС.

Пресс-секретарь МИД заметил, что если заявитель считает, что действия посольства государства-члена ЕС в Украине нарушают соответствующие положения Соглашения об упрощении оформления виз, он может обратиться в МИД с письменным заявлением, изложив дело по существу, а также добавив необходимые копии документов, удостоверяющих нарушение.