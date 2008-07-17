Тимошенко предупреждает регионы, что они получат больше денег

Правительство наработало новую концепцию межбюджетных отношений с регионами, что предусматривает увеличение средств на местное финансирование. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время совещания с административно-хозяйственным активом Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, максимум через неделю такая концепция будет передана местным администрациям и местным советам. Премьер-министр отметила, что концепция предусматривает увеличение финансирования на реализацию программ социально-экономического развития областей, городов и районов.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что правительство будет настаивать на быстрейшем принятии закона о налоге на недвижимость, который будет предоставлять местной власти полномочий относительно самостоятельного избрания объектов недвижимости, а также установления ставок налога. По убеждению премьер-министра, отмеченные мероприятия будут способствовать значительному улучшению местных бюджетов.