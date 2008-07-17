Карпачева взялась разобраться в инциденте на Графской пристани

В Севастополь отбыла рабочая группа Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека для изучения обстоятельств инцидента на Графской пристани 5 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмана.

По данным пресс-службы, решение направить группу в Севастополь было принято после обращений к Уполномоченному ВР по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ жителей города Севастополя с просьбой способствовать в защите их конституционных прав, а также в связи с арестами участников событий на Графской пристани.

Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА открыла производство по делу о нарушении прав гражданских лиц и военнослужащих, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Севастополе произошло столкновение между сторонниками партии «Русский блок», Прогрессивной социалистической партии Украины и общественной организации «Русская община Севастополя» с моряками украинского флота.

Украинские военнослужащие установили на стене нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году. Однако активисты пророссийских партий после столкновений с моряками сорвали мемориальную доску.

По факту срыва памятной доски на Графской пристани 5 июля возбуждено уголовное дело.