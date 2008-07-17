Морозов вошел в Наблюдательный совет Ощадбанка

Александр МОРОЗОВ вместо Елены НИЖНИК назначен членом наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк» по квоте правительства.

Назначение осуществлено согласно постановлению правительства от 16 июля №648, которым вносится изменение в постановление Кабинета министров от 16 января 2008 года №12 “О назначении членов наблюдательного совета Открытого акционерного общества “Государственный ощадный банк Украины”.

Как сообщалось, в марте 2005 года А.МОРОЗОВ вошел в состав наблюдательного совета «Ощадбанка» и был избран его председателем. В мае 2005 года А.МОРОЗОВ был назначен председателем правления «Ощадбанка» и уволен с этой должности 19 марта 2007 года.

С мая 2007 года по март 2008 года А.МОРОЗОВ входил в состав НС «Ощадбанка» по квоте президента.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный ощадный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

Уставный капитал банка на 31 марта т.г. составлял 922 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.