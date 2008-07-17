БЮТ против роста цен на хлеб

Фракция Блока Юлии Тимошенко сегодня на пленарном заседании Киевсовета единственная не дала ни одного голоса за постановление о повышении цен на хлеб в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По данным пресс-службы, БЮТ поддерживает предоставление компенсаций малообеспеченным слоям населения, но считает неоправданным “трогательную заботу” мэрии и большинства Киевсовета относительно финансовой поддержки ОАО «Киевмлын» и ОАО «Киевхлеб». Именно уничтожение конкуренции и монополизация упомянутыми компаниями стали одной из причин крайне сложной ситуации на столичном рынке хлеба, убеждены БЮТовцы.

Как отмечают в пресс-службе, депутаты Киевсовета не получили надлежащей финансовой документации, которая бы показала реальные убытки «ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын», или и вообще бы подтверждала наличие убытков.

Поэтому БЮТ не согласился с предложением сделать крайними потребителей. Более того, подчеркнули в пресс-службе, на сессии БЮТовцы внесли предложение проанализировать деятельность всех частных монополий, которые образовались в ключевых отраслях городского хозяйства.

Что же касается поправок к бюджету города на 2008 год, то фракция БЮТ поддержала их, поскольку они основываются преимущественно на средствах, которые Кабинет министров только что выделил городу в виде субвенций на выполнение столичных функций, отмечают в Блоке. Предоставленные правительством ресурсы предусматривают как социальные доплаты различным слоям населения, так и мощные вливания в объекты столичной инфраструктуры, как транспортные развязки на Ленинградской и Московской площадях, станции метро, мосты и тому подобное, отметили в пресс-службе БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевсовет своим решением поручил КГГА обеспечить немедленную реализацию заключений и рекомендаций рабочей группы, которая была создана для изучения ситуации в хлебобулочной отрасли г. Киева.

В своих рекомендациях рабочая группа предлагает, в частности, повысить цены на хлеб в Киеве в 1,5-2 раза, установив цену на хлеб “Украинский” - 3 грн. за буханку (900 г), и 3 грн. 33 коп. (1 кг), хлеб “Пшеничный” – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) и 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон “Нива” – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) и 5 грн. (1 кг).