БЮТ против роста цен на хлеб
Фракция не дождалась от Черновецкого документов об убытках пекарей
Фракция Блока Юлии Тимошенко сегодня на пленарном заседании Киевсовета единственная не дала ни одного голоса за постановление о повышении цен на хлеб в столице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
По данным пресс-службы, БЮТ поддерживает предоставление компенсаций малообеспеченным слоям населения, но считает неоправданным “трогательную заботу” мэрии и большинства Киевсовета относительно финансовой поддержки ОАО «Киевмлын» и ОАО «Киевхлеб». Именно уничтожение конкуренции и монополизация упомянутыми компаниями стали одной из причин крайне сложной ситуации на столичном рынке хлеба, убеждены БЮТовцы.
Как отмечают в пресс-службе, депутаты Киевсовета не получили надлежащей финансовой документации, которая бы показала реальные убытки «ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын», или и вообще бы подтверждала наличие убытков.
Поэтому БЮТ не согласился с предложением сделать крайними потребителей. Более того, подчеркнули в пресс-службе, на сессии БЮТовцы внесли предложение проанализировать деятельность всех частных монополий, которые образовались в ключевых отраслях городского хозяйства.
Что же касается поправок к бюджету города на 2008 год, то фракция БЮТ поддержала их, поскольку они основываются преимущественно на средствах, которые Кабинет министров только что выделил городу в виде субвенций на выполнение столичных функций, отмечают в Блоке. Предоставленные правительством ресурсы предусматривают как социальные доплаты различным слоям населения, так и мощные вливания в объекты столичной инфраструктуры, как транспортные развязки на Ленинградской и Московской площадях, станции метро, мосты и тому подобное, отметили в пресс-службе БЮТ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Киевсовет своим решением поручил КГГА обеспечить немедленную реализацию заключений и рекомендаций рабочей группы, которая была создана для изучения ситуации в хлебобулочной отрасли г. Киева.
В своих рекомендациях рабочая группа предлагает, в частности, повысить цены на хлеб в Киеве в 1,5-2 раза, установив цену на хлеб “Украинский” - 3 грн. за буханку (900 г), и 3 грн. 33 коп. (1 кг), хлеб “Пшеничный” – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) и 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон “Нива” – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) и 5 грн. (1 кг).