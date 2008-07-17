Федерация профсоюзов осталась без председателя

Президиум Федерации профсоюзов Украины удовлетворил просьбу Александра ЮРКИНА об освобождении от должности председателя этой организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, такое решение принято сегодня на заседании Президиума ФПУ.

Кроме того, сегодня на заседании еще одного органа профсоюзов - Совета Федерации профсоюзов – было принято решение о проведении 10-11 декабря в Киеве шестого Съезда ФПУ.

Совет поручил членским организациям Федерации профсоюзов провести работу по определению кандидатуры на должность председателя ФПУ в соответствии с требованиями Устава Федерации.

Решением Совета ФПУ также освобожден Сергей КОСТИН от должности заместителя председателя ФПУ.

Кроме того, Совет ФПУ принял Протест Федерации профсоюзов Украины против бездеятельности власти и отсутствия надлежащей социальной защиты граждан Украины в условиях затяжной инфляции.

Как сообщал УНИАН, 8 июля во время получения взятки в сумме 50 тыс. дол. правоохранители задержали заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Украины С.КОСТИНА.

10 июля пресс-служба ФПУ распространила информацию, что на заседании Президиума ФПУ А.ЮРКИН обратился к Президиуму с просьбой о приостановлении своих полномочий в связи с ситуацией, сложившейся вокруг деятельности профобъединения.

В тот же день А.ЮРКИН провел пресс-конференцию, где заявил о целенаправленной кампании рейдерского захвата этой организации.

“Я не могу говорить о причинах и обстоятельствах задержания моего заместителя Сергея КОСТИНА, который занимался имущественными вопросами. Это дело следствия и суда. Вместе с этим хочу отметить - тот факт, что это произошло в канун проведения заседания президиума Федерации, где сегодня рассматриваются вопросы дальнейшего развития организации, в том числе и имущественные, не может не вызывать подозрения ”, - отметил А.ЮРКИН.