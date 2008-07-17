Спустя 30 лет у мультфильма "Простоквашино" появится продолжение

Продолжение анимационной трилогии "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", созданной в конце 70-х годах режиссером Владимиром Поповым, появится на экранах в августе 2009 года. Об этом сообщила Елена Баринова - режиссер четвертой части мультфильма, передает ИТАР-ТАСС.

"В основу сценария, как было и ранее, положена повесть детского писателя Эдуарда Успенского, с которым мы вместе сейчас работаем. Мы сохранили прежнее место действия, оставили знакомых героев, а также ввели в мультфильм новых персонажей. Это, например, сестра родителей Дяди Федора - полковник в отставке Тамара Ломовая-Бамбина. Эта дама попрощалась с армией и приехала в Простоквашино не только отдохнуть, но и серьезно заняться воспитанием главного героя", - рассказала Елена Баринова.

Ее представления о будущем своего племянника значительно отличаются от его собственных взглядов на жизнь. "Это порождает не только конфликты между ними, но и забавные ситуации, которые вызовут у зрителей улыбку", - считает режиссер.

Прошедшие 30 лет не изменили ни характеры, ни внешность, ни манеры поведения главных героев. "Стоит только заметить, что Дядя Федор стал более самостоятельным, а Матроскин - еще более домовитым", - добавила режиссер.

Остались прежними и голоса главных героев - так, кот Матроскин вновь заговорит голосом Олега Табакова, пес Шарик - Льва Дурова, почтальоном Печкиным займется Александр Панкратов-Черный, а Дядя Федор будет говорить голосом Ольги Шороховой, до этого озвучивавшей галчонка.

Над образами героев работала также художник Ольга Боголюбова, которая иллюстрировала все последние книги Успенского о Простоквашино. Кроме того, для работы над картиной режиссеру удалось привлечь как опытных мастеров старшего поколения, так своих учеников - студентов и выпускников факультета анимации ВГИКа.

"Нашей новой картиной мы хотим продолжить традиции школы советской анимации. Это касается техники рисунка, а главное - пытаемся сохранить нравственную основу детского кино, которое всегда учило зрителей доброте и стремлением помочь ближнему", - заметила Елена Баринова.

Елена Баринова получила профессию мультипликатора в Киеве и во ВГИКе. В числе ее работ лента "Савушкин, который не верил в чудеса". Сейчас она работает на студии "Союзмультфильм", где и идет создание новой анимационной ленты.

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