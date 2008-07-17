Кто хочет хлебную дотацию - должен обратиться в КГГА

Каждый киевлянин, который будет считать, что он должен получать «хлебную дотацию», может обратиться в рабочую группу при Киевской городской государственной администрации.

Об этом журналистам сообщил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя решение о подорожании хлеба в Киеве почти в два раза.

О.ДОВГИЙ также рассказал, что Киевсовет обязал производителей хлеба в Киеве в трехдневный срок подписать с КГГА меморандум об обеспечении бесперебойного снабжения хлеба жителей столицы.

О.ДОВГИЙ подчеркнул, что сегодняшнее рассмотрение вопроса в Киевсовете свидетельствует о том, что «есть гарантия обеспечения киевлян свежим вкусным хлебом».

В свою очередь председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Алла ШЛАПАК рассказала журналистам, что дотацию из расчета 15 грн. в месяц после подорожания хлеба будут получать пенсионеры, которые получают пенсию, не превышающую двух с половиной прожиточных минимума (приблизительно 1220 грн.), многодетные семьи, другие малообеспеченные лица, а также люди, которые ухаживают за инвалидами и людьми старше 80 лет и одинокие матери.

Как сообщал УНИАН, рабочая группа, которая была создана для изучения ситуации в хлебобулочной отрасли города Киева, предлагает установить цену на украинский хлеб – 3 грн. за буханку (900 г), и 3 грн. 33 коп. (1 кг), пшеничный хлеб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) и 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) и 5 грн. (1 кг).