До 2010 года 54% земель будет в собственности агрохолдингов - эксперты

К 2010 году более половины украинских земель окажутся в собственности крупных агрохолдингов. Такие прогнозы делает енедельник «Комментарии».

Процесс концентрации земель в руках крупных компаний уже в ближайшее время может обрести качественно новые характеристики. Поскольку количество «самостоятельных» малых и средних сельхозпредприятий (имеющих в землепользовании менее 5 тыс. га) сократится до самого минимального значения, на рынке аренды земли неизбежно начнется очередной передел, отмечает газета.

По мнению издания, процесс перераспределения земельных ресурсов будет характеризоваться переуступкой корпоративных прав на аренду между крупными хозяйствами и агрохолдингами. Их общее количество через несколько лет будет исчисляться 300–400 компаниями. Газета ссылается на мнение экспертов, которые прогнозируют, что к 2010 году около 54% всех украинских земель сконцентрируется именно в собственности данных компаний.

Издание отмечает, что даже в случае открытия рынка земли выкупить большие земельные массивы у 7 миллионов собственников в ближайшем обозримом будущем не в состоянии даже крупные сельхозпроизводители. Для реализации этих планов нужны огромные заемные средства или инвестиции, которые смогут привлечь лишь единичные игроки. С другой стороны, существует опасность того, что в оборот земли с целью дальнейшей спекуляции успешно могут включиться как ФПГ, не имеющие отношения к сельскому хозяйству, так и коммерческие банки, зарубежные инвестфонды. Поэтому крупные агрохолдинги пока накапливают ресурсы и стремятся получить контроль над как можно большими сельхозплощадями, которые либо берутся в долгосрочную аренду с первоочередным правом ее выкупа у владельцев, либо приобретаются в составе целых агрокомплексов, отмечает еженедельник.