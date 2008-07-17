Завтра стоит прихватить зонт - погода на 18 - 21 июля

Завтра, 18 июля, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Левобережье, в южной части и Карпатах местами сильные дожди, град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 13-18°, на востоке до 20°; днем 22-27°, в восточных областях до 30°; в западных областях ночью 10-15°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°).

19-20 июля сохранится переменная облачность, кратковременные дожди (в южной части местами), лишь 20 июля ночью в западных областях, днем в западной половине без осадков. В Украине грозы, в восточной половине кое-где шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на востоке и побережье морей до 20-22° (20 июля в западных областях 10-15°), днем 24-29°, в южной части 27-33° (19 июля в западных областях 18-23°).

21 июля в восточных и западных областях, 22 июля в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем в западных областях 19-24°, на остальной территории 21-27°, на юге местами 30-32°.

18 июля в Киеве местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

19-20 июля в столице сохранится переменная облачность, кратковременный дождь (ночью 19 июля небольшой), местами гроза, только днем 20 июля без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

21 июля без осадков, 22 июля - кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.