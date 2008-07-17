За статус беженца для российского вора в законе поплатятся чиновники
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Киева по обращению народного депутата Украины, члена депутатской группы «Народная самооборона» Геннадия МОСКАЛЯ возбудила уголовное дело относительно законности предоставления статуса беженца гражданину России Равшану Рафику оглы ДЖАНИЕВУ, который разыскивается в своей стране за совершение убийства и является «вором в законе».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.
В частности, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения служебными лицами Управления миграционной службы в городе Киеве своих служебных обязанностей, что нанесло существенный вред государственным интересам, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Прокуратурой установлено, что рассмотрение заявления Р.ДЖАНИЕВА о предоставлении ему статуса беженца было проведено неполно и необъективно. Служебные лица не предприняли всех предусмотренных законодательством мероприятий по проверке обстоятельств, которые могут препятствовать получению Р.ДЖАНИЕВЫМ статуса беженца, не принято во внимание, что он находится в межгосударственном розыске как лицо, совершившее тяжкое преступление неполитического характера и скрывшееся от следствия.
Следовательно, Управление миграционной службы в городе Киеве предоставило Государственному комитету Украины по делам национальностей и религий незаконную рекомендацию о предоставлении Р.ДЖАНИЕВУ статуса беженца.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2008 года в Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью во время спецоперации задержали Р.ДЖАНИЕВА. Он был объявлен в международный розыск МВД Республики Азербайджан за совершение особо тяжких преступлений. В порядке меры пресечения в Азербайджане ему был избран арест.
В июне появилась информация о предоставлении политического убежища и соответствующего статуса гражданину России Р.ДЖАНИЕВУ, известному в криминальном мире по прозвищу «Ровшан Ленкоранский».