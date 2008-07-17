В Киевраде депутатов накормили демонстрационными булками

Перед началом сегодняшней сессии Киеврады в кулуарах проходила презентация новых сортов продукции “Київхліба”.

Во время заседания по инициативе секретаря Киеврады Олеся Довгого “демонстрационные” буханки порезали на куски и раздали депутатам вместе с чаем, сообщает корреспондент УНИАН. Идея «продовольственной помощи» родилась в связи с тем, что депутаты проголосовали за то, чтобы работать без перерыва.

После очередного результативного голосования Довгий заметил: “Вот видите, как хлеб работает”. Причем, как отмечает наш корреспондент, со своим куском хлеба в руках из всех собравшихся в зале сидит один Довгий... примерно уже полчаса.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киеврада приняла решение, которым КГГА поручено повысить цены на хлеб в столице в 1,5 – 2 раза.

Это решение рассматривалось четвертым. В целом в повестке дня 25 вопросов.