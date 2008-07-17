Бойко обвиняют в сознательном доведении Нафтогаза до банкторства

Главное контрольно-ревизионное управление завершило комиссионный этап проверки деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и по ее результатам подготовило и направило обобщающую справку в Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил руководитель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ, в интервью еженедельнику «Комментарии».

«Нами осуществлена комплексная оценка финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины»: как случилось, что структура, которая приносила и должна приносить миллиарды гривень в бюджет, вдруг требует миллиардов из бюджета? Сделаны выводы и найден ответ на вопрос, кто виноват в этой ситуации», - сказал он.

Главные вопросы, отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ, к народному депутату Юрию БОЙКО, который на тот момент возглавлял Минтопэнерго, а также к руководителям НАК «Нафтогаз Украины» и всех дочерних компаний холдинга - «Укртрансгаз», «Укргазвыдобування», «Газ-Тепло», «Газ Украины».

«В деятельности всех этих компаний найдены конкретные нарушения, которые требуют оценки правоохранительных органов. Соответствующие материалы мы им уже послали», - добавил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Руководитель ГлавВКРУ отмечает, что «государственные менеджеры сознательно доводили НАК «Нафтогаз Украины» до банкротства, о чем свидетельствуют конкретные доказательства».

По словам Н.СИВУЛЬСКОГО, «присутствие в составе комиссии работников Минюста позволило дать правовую оценку действиям руководителей, в частности Ю.БОЙКО». «Он не имел права от имени Государства Украина подписывать соглашения об установлении ставки за транзит импортного газа по территории нашей страны. В итоге убытки только за указанным параметром за тот период, который мы проверяли (2006–2007 годы), составил 2,8 млрд. грн», - отмечает Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Кроме того, по его словам, убытки государству нанесены и из-за того, что Игорь ВОРОНИН (долгое время работал по совместительству на двух должностях: заместителем председателя правления НАКа и руководителем «УкрГаз-Энерго») несвоевременно оформил установленную НКРЭ ставку на хранение газа в подземных газохранилищах на RosUkrEnergo и, предоставил этой компании отсрочку платежа. «Убытки составляют 56,5 млн. долл.», - подчеркнул Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Н.СИВУЛЬСКИЙ назвал чиновников, которые, согласно выводам ведомства, ответственны за финансовые нарушения, допущенные государственными монополиями во второй половине 2006 года, а также в 2007 году. В частности, за нарушения, выявленные в НАК «Нафтогаз Украины» (2,2 млрд. грн.), отвечают бывший министр топлива и энергетики, экс-председатель НАК Ю.БОЙКО и его заместитель И.ВОРОНИН. При этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направило все акты проверок Контрольно-ревизионного управления в Генеральную прокуратуру.

После чего пресс-служба Партии регионов со ссылкой на народного депутата Елену ЛУКАШ заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и руководителя ГлавКРУ Н.СИВУЛЬСКОГО за клевету. По мнению Е.ЛУКАШ, в действиях Ю.ТИМОШЕНКО и Н.СИВУЛЬСКОГО присутствуют признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 383 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления). Она отметила, что такие действия, совмещенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенные из корыстных побуждений, караются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.