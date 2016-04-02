Последствия непогоды: в Украине обесточены более 40 населенных пунктов

В ночь с 1 на 2 апреля вследствие неблагоприятных погодных условий - порывы ветра, дождь, мокрый снег, - из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 41 населенного пункта в четырех областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Полтавской области обесточены 15 населенных пунктов, в Днепропетровской – 10 н.п., Сумской – 10 н.п., Киевской – 6 н.п. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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