Возле Тернополя произошла утечка неизвестной химической жидкости

В Тернопольской области вчера около 17 часов произошла утечка неизвестной химической жидкости.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел на автодороге возле с. Покропивная Козивского района на расстоянии около 500 метров от населенного пункта. Утечка химического вещества, по предварительным данным, произошла из грузового автомобиля, который его перевозил.

Спасателями МЧС, которые прибыли на место происшествия, были проведены все необходимые мероприятия для нейтрализации химического вещества. Нейтрализовали его содой и водой.

Областной санстанцией и областным управлением экологии отобраны пробы вещества, почвы, воздуха на месте разлива и пробы воздуха в с. Покропивная для анализов. По предварительной информации, опасности для жителей окружающих населенных пунктов в настоящее время нет.