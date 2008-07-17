МИД подтверждает: среди раненых в Подмосковье проституток есть украинка
Девушка - в больнице
Среди пострадавших в результате взрыва 16 июля в Балашиховском районе Московской области есть гражданка Украины, которая получила осколочное ранение нижней конечности и была госпитализирована в районную больницу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию, полученную от российских правоохранительных органов.
В связи с инцидентом прокуратурой Балашиховского района возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле в Посольстве Украины в России и в Департаменте консульской службы.
Как сообщалось, в подмосковном селе Новая ночью 16 июля двое неизвестных бросили взрывное устройство в группу девушек легкого поведения, которые стояли на обочине дороги.
Злоумышленники подъехали к девушкам на автомашине Opel, бросили в них самодельную бомбу и скрылись.
От взрыва пострадали семь девушек. Мощность устройства составила около 100 г в тротиловом эквиваленте. Как сообщили в правоохранительных органах региона, бомба также была начинена металлическими пластинками.