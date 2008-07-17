У Черновецкого решили давать на хлеб 15 гривень в месяц

Социально незащищенным киевлянам будет выдаваться хлебная надбавка в размере 15 грн. после повышения цен на хлеб.

Об этом журналистам сообщил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ перед открытием заседания Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ подчеркнул, что сегодня на заседании Киевсовета планируется заслушать отчет рабочей группы по изучению ситуации в хлебопроизводственной отрасли в г. Киеве, и по результатам рассмотрения принять решение относительно повышения цен на хлеб.

О.ДОВГИЙ заверил, что хлеб у киевлян будет, и будет «самым вкусным, своевременным, свежим». Он также отметил, что сегодня в Киеве насчитывается около 500 тыс. социально незащищенных слоев населения, которые, по его словам, не почувствуют на себе повышения цен на хлеб.

В проекте решение Киевсовета предусматривается, что вместе с пенсиями или другими социальными выплатами необеспеченные киевляне будут получать ежемесячно хлебную надбавку с расчета 15 грн. на человека. О.ДОВГИЙ подчеркнул, что по расчетам экспертов эта сумма позволит сохранить бюджет социально незащищенных киевлян.

О.ДОВГИЙ рассказал, что под соответствующим проектом решения подписались все фракции за исключением Блока Кличко, «который действует по принципу: не обеспечить киевлян хлебом, а по принципу – Баба-яга против». О.ДОВГИЙ выразил надежду, что киевляне дадут оценку соответствующим действиям Блока Кличко.