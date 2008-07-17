Производители хлеба ждут, что сегодня Черновецкий поднимет цены

Производители хлеба надеются, что сегодня Киевский городской совет примет решение о повышении цен на хлеб в столице.

Об этом заявили генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА и генеральный директор ОАО «Киевхлеб» Петр ПАРХОМЕНКО перед началом сессии Киевского городского совета, презентуя новые сорта хлеба своих предприятий.

В частности, П.ПАРХОМЕНКО заметил, что цены не пересматривались с 1 августа 2006 года. Он напомнил, что за это время значительно выросли цены на сырье, электроэнергию и тому подобное. «Сегодня каждая булка, которую мы выпускаем, она приносит нам убыток от 30 до 40 копеек. И если повышать цены, то их нужно повышать на 40-60%», - сказал П.ПАРХОМЕНКО.

В свою очередь И.МАЗУРИКА сообщил, что рабочая группа, которая работала над этим вопросом, сегодня доложит Киевскому городскому совету о результатах исследований, касающихся целесообразности повышения цен на хлеб. «Сейчас будет момент истины, сейчас будет заседание Киевсовета, и, насколько я знаю, рабочая группа будет докладывать, и мы преисполнены надежд и уверенности, что сессия адекватно воспримет информацию и примет позитивное решение», - сказал он.

Оба генеральных директора рассказали о новых изделиях, которые способны разрабатывать их предприятия, подчеркнув, что этим они хотели продемонстрировать, что они могут производить качественный и разнообразный хлеб, в том числе и социальный.