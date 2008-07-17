В Ивано-Франковской области умерла еще одна жертва взрыва в больнице

16 июля в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы умер от ожогов пострадавший во время взрыва в Болеховской городской больнице, рабочий местной строительной бригады.

Об этом УНИАН сообщили в областной клинической больнице.

По словам врачей, сразу после взрыва его доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. Планировалось, что после стабилизации состояния его перевезут в ожоговый центр в Киев.

Справка УНИАН. В результате взрыва газа 11 июля в подвале терапевтического отделения Болеховской городской больницы Ивано-Франковской области на месте погибли два человека; восемь тяжело травмированы (сейчас, соответственно, три и семь).

Почти полностью поврежден первый этаж больницы - взрывная волна разрушила перекрытия и пол двух комнат.