Луганск и Ростов объединятся

В Луганске состоялось заседание рабочих групп Луганской и Ростовской областей по созданию еврорегиона „Донбасс” на приграничных территориях этих двух областей.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором заседания выступило Министерство регионального развития и строительства Украины с целью определения приоритетов в работе будущего еврорегиона, согласования проблемных вопросов и выработки практических механизмов создания еврорегиона.

Ростовскую область на заседании представляла делегация во главе с заместителем министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области Валерием ЕВТЕЕВЫМ.

Как заявил во время заседания директор Департамента международного сотрудничества, инвестиционного развития и по вопросам европейской интеграции Министерства регионального развития и строительства Украины Вячеслав ТОЛКОВАНОВ, «ключевое министерство на сегодня не видит препятствий для создания Еврорегиона “Донбасс».

По его словам, «сегодня лишь осталось согласовать ряд технический моментов и привести в порядок документы в соответствии с законодательством обеих государств».

В.ТОЛКОВАНОВ также отметил необходимость и перспективность развития ряда направлений, обозначенных в программе трансграничного сотрудничества Луганской области. По его мнению, наиболее перспективными являются: развитие сотрудничества луганских и ростовских промышленных кластеров, приграничной инфраструктуры (строительство дорог и транспортных коридоров), решение природоохранных проблем, молодежное сотрудничество и межвузовские контакты в области образования и науки, развитее трансграничных градостроительных проектов, реализация которых возможна как за счет инвестиций, так и с привлечением средств из госбюджета.

Как отметил в свою очередь В.ЕВТЕЕВ, сегодня уже не стоит вопрос: создавать или не создавать еврорегион, цель встречи - ускорить этот процесс. «Главное сегодня пройти все этапы согласования – мы в Москве, вы в Киеве», - подчеркнул он.

*** Сейчас на территории Украины действуют 7 еврорегионов. Из их три направлены на трансграничное сотрудничество с приграничными территориями Российской Федерации: «Слобожанщина» (Харьковская область − Белгородская область), «Ярославна» (Сумская − Курская области) и «Днепр» (Черниговская, Гомельская и Брянская области).