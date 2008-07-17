Австрийцы хотят увеличить долю в «Международных авиалиниях Украины»

Представители компании «Австрийские авиалинии» 15 июля на встрече с руководством Госавиаадминистрации в Министерстве транспорта и связи Украины выразили желание повысить свою процентную долю во владении пакетом акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

Согласно информации пресс-службы, кроме того, гендиректор «Австрийских авиалиний» в Украине Фридрих БУРГЕР сообщил о намерениях компании увеличить количество рейсов в Киев и другие города Украины.

Как отмечают в министерстве, "представители Госавиадминистрации приняли во внимание все пожелания австрийской стороны, и в ближайшее время планируется назначить дату для более детальных переговоров по поводу озвученных вопросов".

Как сообщал УНИАН, один из акционеров «Международных авиалиний Украины» - Европейский банк реконструкции и развития в 2006 г. заявил о необходимости уменьшить долю государства в уставном капитале МАУ.

При этом в самой МАУ были не против и рассчитывали на завершение переговоров в 2007 г. В начале декабря 2006 г. ЕБРР предложил Украине разработать план приватизации МАУ путем увеличения уставного фонда компании. При этом рассматривался вариант, когда государство откажется от выкупа ценных бумаг эмиссии, и их выкупят акционеры.

Справка УНИАН. ЗАО "Международные авиалинии Украины", второй по величине пассажирский авиаперевозчик в Украине, создано в ноябре 1992 года.

В госсобственности находится 61,6% уставного фонда компании, 22,5% принадлежит австрийской Аustrian Airlines, 9,9% - Европейскому банку реконструкции и развития, 6% – международной лизинговой компании AerCap.