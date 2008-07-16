Памятник самому выдающемуся мэру откроют в Кировограде

Городская власть Кировограда обещает ко Дню города открыть памятник одному из самых успешных глав города Александру Николаевичу Пашутину, со дня избрания которого на эту должность исполняется 130 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в кировоградской мэрии, проект памятника полностью готов, и в ближайшее время начнется реконструкция места его установки - площади перед зданием городского совета. Данным проектом предусматривается также реконструкция территории, где будет расположен монумент. Площадь планируют выложить гранитом, украсить клумбами.

В городском Управлении градостроения, архитектуры, экологии и земельных отношений открыт специальный счет для аккумуляции благотворительных взносов на сооружение памятника. Действующий городской председатель Кировограда Владимир ПУЗАКОВ лично обратился к горожанам, руководителям предприятий, учреждений и организаций с просьбой приобщиться к реализации проекта.

А.Н.Пашутин вошел в историю Кировограда как самый выдающийся городской голова, меценат и благотворитель. Он возглавлял тогдашнюю городскую думу около 30 лет. В его председательство в Елисаветграде (тогдашнее название Кировограда - УНИАН) в городе был открыт водопровод, пущен первый трамвай, оборудовано несколько рынков, построено много административных зданий. Благодаря А.Пашутину, до 1920-х годов Елисаветград оставался одним самых благоустроенных городов.

Кировоград празднует День города 19-21 сентября.