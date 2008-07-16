Без запаха табака в кафе и барах пахнет потом

Голландское предприятие "Рвин Шоутехник" (Rwin Showtechniek), торгующее аппаратами для ароматизации воздуха, разработало искусственный табачный дым, который будет бороться с неприятными запахами в местах общественного питания, сообщило агентство АНП.

По словам Реймонда Болта (Raymond Bolt), представителя фирмы, которая работает в нидерландском городе Гронинген, запах табака должен будет подавлять запах пива и пота, на который стали жаловаться посетители ресторанов, кафе и баров после введения с 1 июля в стране запрета на курение в публичных заведениях.

С помощью похожего на вентилятор аппарата можно будет распылять, например, запах гаванских сигар, говорят производители.

Как сообщил Болт, многие владельцы голландских ресторанов, баров и кафе с энтузиазмом восприняли планы компании.

"Существует потребность в нейтрализации неприятных запахов. Запах табака, который будет поступать из нашего аппарата, не вреден для здоровья и не проникает в одежду, как настоящий дым от сигарет", - цитирует его РИА "Новости".