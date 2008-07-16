Варшавская фондовая биржа купила 25% украинской биржи "Иннэкс"

Варшавская фондовая биржа (WSE) приобрела 25% украинской биржи "Иннекс". Об этом сообщает Dow Jones Newswires со ссылкой на заявление президента WSE Людвика СОБОЛЕВСКОГО.

По его информации, сделка по приобретении "Иннэкса" была заключена с несколькими акционерами, имена которых не разглашаются, во вторник. Сумма сделки также не разглашается.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже сегодня котируются почти 400 компаний. По количеству выходов на регулированный рынок в 2007 году ВФБ заняла 2-е место в Европе. В рамках программы WSE IPO Partner ВФБ сотрудничает с финансовыми посредниками Украины, обеспечивая им возможность войти на рынок Европейского союза.

По итогам 2007 года на “Иннэкс” было заключено сделок на общую сумму 802,6 млн. грн.

Крупнейшими акционерами “Иннэкс” являлись ОАО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Восточно-Европейский ИФ” и закрытый недиверсифицированный венчурный паевой ИФ “Кремень-Инвест”, которым принадлежало 15 % и 38,8 % соответственно.

В сентябре 2006 года акционеры биржи приняли решение о переносе торговой площадки из Донецка в Киев и переименовании биржи (прежнее название - Донецкая фондовая биржа).